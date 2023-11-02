ماسك يحذر من "خطر وجودي" على البشرية مصدره الذكاء الإصطناعي

حذّر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، من أن "الذكاء الاصطناعي يشكل تهديداً للبشرية".

وقال ماسك على هامش "القمة الدولية حول سلامة الذكاء الإصطناعي"، التي تعقد في بريطانيا: "هذه هي المرة الأولى، التي تواجه فيها البشرية مثل هذا التهديد".

ونقلت قناة "زفيزدا"، عن ماسك أن "الذكاء الإصطناعي يمثل أحد أكبر التهديدات (للبشرية). ولأول مرة، سيكون لدينا شيء أكثر ذكاءً بكثير من أذكى شخص".

وفي السياق ذاته، وصف ماسك الذكاء الإصطناعي بأنه "خطر وجودي" كبير على البشرية، على حد تعبيره.

وأضاف أنه هناك بعض الإحتمال بأن "الذكاء الإصطناعي سيقتلنا جميعاً"، بحسب قوله.