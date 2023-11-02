الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

ماسك يحذر من "خطر وجودي" على البشرية مصدره الذكاء الإصطناعي

2023-11-02 | 07:28
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماسك يحذر من &quot;خطر وجودي&quot; على البشرية مصدره الذكاء الإصطناعي
ماسك يحذر من "خطر وجودي" على البشرية مصدره الذكاء الإصطناعي

حذّر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، من أن "الذكاء الاصطناعي يشكل تهديداً للبشرية".

وقال ماسك على هامش "القمة الدولية حول سلامة الذكاء الإصطناعي"، التي تعقد في بريطانيا: "هذه هي المرة الأولى، التي تواجه فيها البشرية مثل هذا التهديد".
ونقلت قناة "زفيزدا"، عن ماسك أن "الذكاء الإصطناعي يمثل أحد أكبر التهديدات (للبشرية). ولأول مرة، سيكون لدينا شيء أكثر ذكاءً بكثير من أذكى شخص".
وفي السياق ذاته، وصف ماسك الذكاء الإصطناعي بأنه "خطر وجودي" كبير على البشرية، على حد تعبيره.
وأضاف أنه هناك بعض الإحتمال بأن "الذكاء الإصطناعي سيقتلنا جميعاً"، بحسب قوله.
ماسك يحذر من "خطر وجودي" على البشرية مصدره الذكاء الإصطناعي

عربي و دولي

إيلون ماسك

الذكاء الإصطناعي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مجلس النواب البحريني: نؤكد مغادرة سفير "إسرائيل" للبلاد وعودة سفير البحرين من "إسرائيل" ووقف العلاقات الإقتصادية
بوتين يوقع على قانون حول سحب روسيا لتصديقها على معاهدة حظر التجارب النووية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

جيش الإحتلال: مقتل جندي في معارك غزة وإرتفاع حصيلة القتلى إلى 19
12:09

جيش الإحتلال: مقتل جندي في معارك غزة وإرتفاع حصيلة القتلى إلى 19

جيش الإحتلال: مقتل جندي في معارك غزة وإرتفاع حصيلة القتلى إلى 19

12:09

جيش الإحتلال: مقتل جندي في معارك غزة وإرتفاع حصيلة القتلى إلى 19

جيش الإحتلال: مقتل جندي في معارك غزة وإرتفاع حصيلة القتلى إلى 19

بالفيديو - إصابات مباشرة في كريات شمونة جرّاء سقوط الصواريخ
11:48

بالفيديو - إصابات مباشرة في كريات شمونة جرّاء سقوط الصواريخ

بالفيديو - إصابات مباشرة في كريات شمونة جرّاء سقوط الصواريخ

11:48

بالفيديو - إصابات مباشرة في كريات شمونة جرّاء سقوط الصواريخ

بالفيديو - إصابات مباشرة في كريات شمونة جرّاء سقوط الصواريخ

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023