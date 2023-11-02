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بايدن: أخرجنا 74 من مزدوجي الجنسية من غزة
2023-11-02 | 13:24
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بايدن: أخرجنا 74 من مزدوجي الجنسية من غزة
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