كيربي: سننتظر ما سيقوله نصر الله غدا ورسالتنا له ولأي طرف آخر بأن عليه ألا يوسع الصراع

يوسف دياب لـ #هنا_بيروت: لحزب الله مصلحة مباشرة بأن لا يكون وحيداً في هذه المعركة إذ أن وضعه الآن يختلف عما كان عليه عام 2006 وأنا أقول أن بيئته اليوم ليست كلها معه لأن للحرب تداعيات