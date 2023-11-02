أبو عبيدة: دمرنا كتبية دبابات إسرائيلية خلال 24 ساعة وقتلنا الكثير من الجنود الإسرائيليين

أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" ابو عبيدة في كلمة صوتية مساء اليوم، أنهم "دمروا كتبية دبابات إسرائيلية خلال 24 ساعة وقتلوا وأصابوا العديد من الجنود الإسرائيليين".

وقال: "ضمن معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام، دمرنا ناقلة جند ساعة بقذيفة RPG-7 على محور الكرامة شمال غرب غزة".



وأضاف: "يواصل مجاهدونا في شمال غرب غزة وجنوبها، وفي بيت حانون، التصدي لقوات الاحتلال، وتنفيذ هجمات ناجحة ضد آليات الاحتلال وجنوده".



وقال: "لا نكاد نحصي عمليات مجاهدينا، دمّر مقاتلونا ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر، بمضادات الدروع، والالتحام المباشر، وبالمسيّرات".



وأشار الى أن "الكتائب دمّرت 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة يوم الخميس، مفيدا بأن مدرعة النمر سقطت في أول اختبار أمام قذائفهم".



وذكر أنه "وبعد 27 يوم من بدء المعركة تواصل كتائب القسام التصدي في محاور التوغل البري شمال غرب مدينة غزة وفي جنوبها وفي بيت حانون، موضحا أن قوات النخبة تناور بالالتفاف خلف الجنود الإسرائيليين ومهاجمتهم من نقطة صفر".



واوضح انهم "هاجموا القوات الإسرائيلية بمضاد الدروع والمسيرات والهجوم بمسيرات انتحارية".



وأكد أبو عبيدة في كلمته أن "خطوط دفاع المقاومة ستافجئ الجنود في كل خطوة".



وفي رسالة الى الإسرائيليين، قال أبو عبيدة: "كذبت عليكم حكومتكم في ملف الأسرى وقتلت أبنائكم بقصف غزة"، مضيفا "نؤكد لكم أن أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادتكم فترقبوا المزيد من جنودكم عائدين بأكياس سوداء".



وختم: "ألمنا لفقد واستشهاد آلاف من أبناء شعبنا سيزيدنا بأسا وعنفوانا ليدفع العدو الثمن الباهظ"، مؤكدا أنهم "سيجعلون غزة كما كانت لعنة التاريخ على إسرائيل".

