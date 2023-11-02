وزير الدفاع الفرنسي: تحدثنا مع إسرائيل وحزب الله لتجنب تصعيد يهدد البعثة الأممية

بو حبيب لـ"نقطة تحوّل": اجتمعت صباحا بالسفير الفرنسي ولم يقل لي ان ضربة لبنان حتمية وأميركا وعدت بأنها ستضغط على اسرائيل ونحن نحاور حزب الله ووزير "الدفاع" الاسرائيلي هو من يهدد يوميا