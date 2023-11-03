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عربي و دولي

رويترز: مسيرات أميركية تحلق فوق غزة بحثاً عن الأسرى

2023-11-03 | 03:19
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رويترز: مسيرات أميركية تحلق فوق غزة بحثاً عن الأسرى
رويترز: مسيرات أميركية تحلق فوق غزة بحثاً عن الأسرى

قال مسؤولان أميركيان إن الولايات المتحدة تنفذ طلعات بطائرات استطلاع مسيرة في سماء غزة بحثا عن الأسرى الذين احتجزتهم حركة حماس في السابع من تشرين الأول الماضي، وذلك في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة ردا على الاعتداءات المتواصلة من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء، عن مسؤولين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن الولايات المتحدة تشغل مسيرات لجمع المعلومات الاستخباراتية فوق غزة للمساعدة في جهود تحديد مواقع المحتجزين، وقال أحد المسؤولين إنه يجري تنفيذ طلعات الطائرات المسيرة منذ أكثر من أسبوع.

ويقول مسؤولون أميركيون إن عشرة من حاملي الجنسية الأميركية في عداد المفقودين ربما يكونون من بين أكثر من 200 شخص تحتجزهم المقاومة، ويعتقد أنهم موجودون في شبكة الأنفاق مترامية الأطراف التابعة لحماس.
 
رويترز: مسيرات أميركية تحلق فوق غزة بحثاً عن الأسرى

عربي و دولي

وكالة رويترز

أميركا

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