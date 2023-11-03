الكرملين نفى صحة الاخبار المتداولة حول اعتزام "فاغنر" تزويد "حزب الله" بمعدات دفاع جوي

نفى المتحدّث باسم ​الكرملين​، ​دميتري بيسكوف​،تقريرًا لصحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأميركيّة، تحدّث عن أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ لديها معلومات استخباراتيّة، تفيد بأنّ مجموعة "فاغنر" الرّوسيّة العسكريّة الخاصّة، تعتزم تزويد "​حزب الله​" بمعدّات دفاع جوّي.



وأكّد بيسكوف أنّ "فاغنر غير موجودة بحكم الأمر الواقع، لذا فإنّ كلّ هذه الحجج، كقاعدة عامّة، لا تستند إلى أي شيء وليس لديها ما يدعمها. هناك قنوات اتصال طارئة عبر العسكريّين، وإذا كانت هناك مخاوف حقيقية بشأن شيء ما، فمن الممكن دائمًا نقلها إلى جيشنا".