السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي يحاذر القيام بعملية كبيرة في غزة لأنه خائف وعاجز وفاشل

شارل أيوب لـ "هنا بيروت": حزب الله قادر على ردع العدو الإسرائيلي على الجبهة الجنوبية والمقاومة في لبنان لديها إنتاج ضخم من الصواريخ والصواريخ الدقيقة ستلحق أضراراً كبيرة في الكيان