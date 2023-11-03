مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال .. عشرات الشهداء والجرحى بقصف بوابة مجمع الشفاء بغزة

مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال .. عشرات الشهداء والجرحى بقصف بوابة مجمع الشفاء بغزة

مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم حيث استهدفت طائراته بوابة مستشفى الشفاء الطبي بغزة، ما ادى الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى .

وأعلنت وزارة الصحة غزة، عن ارتكاب جيش الاحتلال لمجزرة أمام مشفى الشفاء. مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف سيارات الإسعاف أمام مجمع الشفاء.

فيما قال مدير عام المستشفيات في غزة للجزيرة، أن قوات الاحتلال قصفت قوافل سيارات إسعاف 3 مرات اليوم. مشيرا إلى أن قصف بوابة مجمع الشفاء تزامن مع قصف آخر لسيارات إسعاف كانت متوجهة لرفح.