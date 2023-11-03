حماس: نُحمّل الإدارة الأميركية والرئيس بايدن المسؤولية الكاملة عن مسلسل المجازر التي يرتكبها الاحتلال

حماس: نُحمّل الإدارة الأميركية والرئيس بايدن المسؤولية الكاملة عن مسلسل المجازر التي يرتكبها الاحتلال

اعلنت حركة حماس في بيان انه "لا تكاد تمر ساعة إلا ويرتكب الاحتلال الصهيوني مجزرة بشعة بحق أهلنا الآمنين لتضاف إلى مئات المجازر التي ارتكبها، وآخرها المجزرة المروّعة في مدرسة أسامة بن زيد التابعة للأونروا والتي تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، وخلّفت العشرات من الشهداء والجرحى جُلُّهم من الأطفال والنساء."

واضافت الحركة : "نُحمّل الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن المسؤولية الكاملة عن مسلسل المجازر التي ما كانت لتتم لولا الضوء الأخضر الأمريكي لمضي الاحتلال قدماً في حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها على مرآى ومسمع من العالم."