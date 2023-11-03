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عربي و دولي

سرايا القدس: قصفنا قوات العدو المتوغلة قرب نادي الفروسية في محور شمال غرب غزة بقذائف هاون

2023-11-03 | 17:34
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سرايا القدس: قصفنا قوات العدو المتوغلة قرب نادي الفروسية في محور شمال غرب غزة بقذائف هاون
سرايا القدس: قصفنا قوات العدو المتوغلة قرب نادي الفروسية في محور شمال غرب غزة بقذائف هاون

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سرايا القدس: قصفنا قوات العدو المتوغلة قرب نادي الفروسية في محور شمال غرب غزة بقذائف هاون

عربي و دولي

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