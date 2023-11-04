زلزال قوي يهزّ نيبال ويودي بحياة 128 شخصاً

ضرب زلزال قوي، اليوم السبت، غربي نيبال بلغت شدته 5.6 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلزال كان على عمق 17.9 كيلومتراً بالقرب من بلدة جوملا الجبلية، على بعد نحو 400 كيلومتر شمال شرق العاصمة كاتماندو.

وأفادت تقارير صحفية نقلا عن الشرطة، أن زلزال نيبال أودى بحياة 128 شخصاً.

وبحسب التقارير، أصيب ما لا يقل عن 100 شخص آخرين جراء الزلزال.

وفي وقت سابق، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالا بقوة 6 درجات وقع في نيبال.

وبحسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فقد قُتل أكثر من 54 شخصاً وأصيب العشرات.