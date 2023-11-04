الفلسطينية الوحيدة في مجلس النواب الأميركي: بايدن يؤيد الإبادة

وطليب نائبة ديمقراطية من ولاية ميشيغان، وهي الأميركية الفلسطينية الوحيدة في مجلس النواب.وفي فيديو نشرته الجمعة على منصة "إكس"، يبدأ بلقطات لتفجيرات ومشاهد دامية من غارات الإحتلال على قطاع غزة، قالت طليب: "سيدي الرئيس، الشعب الأميركي ليس معك في هذا الأمر. سوف نتذكر في عام 2024".وجاء في النص الموجود مع الفيديو، أن "بايدن أيد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. الشعب الأميركي لن ينسى. بايدن، ادعم وقف إطلاق النار الآن أو لا تعتمد علينا في عام 2024".وتعليقا على موقف النائبة، قال السيناتور جيف ميركلي الديمقراطي من ولاية أوريغون، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن "ادعاء طليب بالإبادة الجماعية كان صادما".وأوضح ميركلي: "أنا لا أتفق مع ذلك على الإطلاق".