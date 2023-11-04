إعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في إيلات

تحتضن عمّان، السبت، اجتماعا لوزراء خارجية الأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بهدف وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الاجتماع يهدف إلى تنسيق الجهود لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين، والعمل على تأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
دمر جيش الاحتلال مسجدي "علي بن أبي طالب" والاستجابة" جنوب مدينة غزة إثر قصفهما خلال الساعات الماضية.
قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "القوات الإسرائيلية في قطاع غزة تواجه تهديداً كبيراً من طائرات حماس المسيّرة كل يوم حيث تبدأ حماس الهجوم بإسقاط رأس حربي لصاروخ آر بي جي من الطائرة بدون طيار، وتستمر بإطلاق قذائف الهاون على القوة و إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، ثم هجوم بري يبدأ من فتحة نفق، وفي المرة الأخيرة أصيب أكثر من 10 مقاتلين "إسرائيليين" في حادث من هذا القبيل".