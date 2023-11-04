جيش الإحتلال: صفارات الإنذار في إيلات دوت عن طريق الخطأ

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "القوات الإسرائيلية في قطاع غزة تواجه تهديداً كبيراً من طائرات حماس المسيّرة كل يوم حيث تبدأ حماس الهجوم بإسقاط رأس حربي لصاروخ آر بي جي من الطائرة بدون طيار، وتستمر بإطلاق قذائف الهاون على القوة و إطلاق صواريخ مضادة للدبابات، ثم هجوم بري يبدأ من فتحة نفق، وفي المرة الأخيرة أصيب أكثر من 10 مقاتلين "إسرائيليين" في حادث من هذا القبيل".