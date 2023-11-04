إعلام العدو يفنّد طريقة عمل حماس الفتّاكة ضد القوات "الإسرائيلية": نتوقع وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين ولربما أسرى إذا توسّع التوغل

بدورها أكدت "هآرتس" إنه "عندما يعلن متحدث الجيش عن وقوع 26 قتيلا و260 جريحا في التوغل البري المحدود في قطاع غزة، هذا يعني أن عشرات الدبابات المصفحة قد أصيبت ووقع فيها الجنود ما بين قتيل وجريح، ليس هذا فحسب، نحن نتحدث عن مناورة برية في مناطق مفتوحة، وزراعية، بعيدا عن المباني الفلسطينية".وأضافت: "نتوقع وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين من الجنود إذا توسع التوغل البري، ولربما وقوع أسرى".من جانبه كتب جدعون ليفي في "هآرتس" أن "إعلان الجيش الإسرائيلي عن إجلاءه 260 جريحا من ساحات القتال في غزة، يشير إلى ضراوة الاشتباكات مع الجناح المسلح لحماس.هذا ليس عددا بسيطا، إلى جانب أعداد القتلى من الجنود والضباط".بدوره المحلّل العسكري في الصحيفة عاموس هرئيل قال: "وقعت إسرائيل في فخ الهجوم على غزة، وهي غارقة في أزمة داخلية عميقة وعلى رأسها قيادة متعثرة".