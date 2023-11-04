إجتماع عربي ولقاء مع بلينكن لبحث وقف الحرب في غزة

وسيعقب الاجتماع لقاء للوزراء العرب مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، لنقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد متمثلا في أولوية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتعامل مع الوضع الإنساني المتدهور، ثم البدء في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وهي استمرار الاحتلال الإسرائيلي وغياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية على أساس مرجعيات الشرعية الدولية ورؤية حل الدولتين، حسبما ذكر المتحدث.وقال بلينكن الذي وصل إلى الأردن، الجمعة، بعد اجتماعه في وقت سابق مع القادة "الإسرائيليين"، إن الولايات المتحدة تصر على ألا يمتد الصراع إلى جبهة ثانية أو ثالثة، وناشد "إسرائيل" اتخاذ خطوات لحماية المدنيين في غزة.وفي السياق ذاته، عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعاً مع بلينكن في عمّان، صباح السبت، شارك فيه سفير لبنان في الأردن يوسف إميل رجي ومساعدة وزيرة الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ونائب رئيس موظفي وزارة الخارجية توم سوليفان.