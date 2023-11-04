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عربي و دولي

العاهل الأردني يدعو وزراء خارجية عرب للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي

2023-11-04 | 09:43
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العاهل الأردني يدعو وزراء خارجية عرب للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي
العاهل الأردني يدعو وزراء خارجية عرب للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي

دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى "مواصلة التنسيق العربي للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي حول التطورات الخطيرة في غزة".

وشدد العاهل الأردني عبدالله الثاني خلال لقائه عددا من وزراء الخارجية العرب، الذين يشاركون في اجتماع عمان – غزة الوزاري الذي يستضيفه الأردن في سياق جهود وقف الحرب على غزة، على أنه من" واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل مستمر وحماية المدنيين"، مجددا"إدانة الأردن للمجازر التي ترتكب بحق المدنيين الأبرياء في القطاع"، ومجددا التحذير من أن "استمرار الحرب سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة".

 

كما أكد "إدانة الأردن للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية"، مشددا على "ضرورة مواصلة دعم السلطة الوطنية الفلسطينية".

 

ودعا إلى" مواصلة دعم المنظمات الدولية العاملة في القطاع، وبخاصة وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

 

وشدد العاهل الأردني على أن "الحل العسكري أو الأمني لن ينجح في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بل إن السبيل الوحيد هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

 

وأعرب ملك الأردن عن رفض بلاده التام "لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة".

 

وأشار إلى "موقف الأردن الثابت في دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة بقيام دولتهم المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
 
العاهل الأردني يدعو وزراء خارجية عرب للحديث بصوت واحد مع المجتمع الدولي

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