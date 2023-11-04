وزير الخارجية الأردني: لا يمكن تبرير ما يحدث في غزة على أنه دفاع عن النفس ويجب إنهاء تحصين إسرائيل من القانون الدولي

وجه نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، خلال وقفة تضامنية لنصرة غزة، بدعوة من مجمع أهل البيت، "التحية للشهداء جميعا على طريق القدس، فهم يعبدون طريق العزة والتحرير والنصر"، وقال: "الشعب الفلسطيني أسطوري في شجاعته ومقاومته وصموده، هذا الشعب لا يمكن أن يهزم. طوفان الأقصى بداية الهاوية للكيان وستكشف الأيام أن الطوفان حفر عميقا في الوجدان الإسرائيلي خذلانا وخوفا وتمزقا داخليا".