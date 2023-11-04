الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

وزير الخارجية المصري: لا نقبل محاولة تبرير سياسة العقاب الجماعي في غزة ونرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم

2023-11-04 | 11:12
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير الخارجية المصري: لا نقبل محاولة تبرير سياسة العقاب الجماعي في غزة ونرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم
وزير الخارجية المصري: لا نقبل محاولة تبرير سياسة العقاب الجماعي في غزة ونرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم
مقالات ذات صلة
وزير الخارجية المصري: لا نقبل محاولة تبرير سياسة العقاب الجماعي في غزة ونرفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم

عربي و دولي

الخارجية

المصري:

محاولة

تبرير

سياسة

العقاب

الجماعي

ونرفض

محاولات

التهجير

القسري

للفلسطينيين

أرضهم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
واشنطن تطالب بهدنة إنسانية ونتنياهو يرفض
سرايا القدس: قصفنا قوات العدو المتوغلة قرب نادي الفروسية في محور شمال غرب غزة بقذائف هاون

اقرأ ايضا في عربي و دولي

خارجية العدو : استدعاء تركيا لسفيرها يمثل "انحيازا" لحماس
11:56

خارجية العدو : استدعاء تركيا لسفيرها يمثل "انحيازا" لحماس

اعتبرت وزارة خارجية العدو، السبت، قرار تركيا استدعاء سفيرها للتشاور "خطوة أخرى للانحياز إلى منظمة حماس الإرهابية".

11:56

خارجية العدو : استدعاء تركيا لسفيرها يمثل "انحيازا" لحماس

اعتبرت وزارة خارجية العدو، السبت، قرار تركيا استدعاء سفيرها للتشاور "خطوة أخرى للانحياز إلى منظمة حماس الإرهابية".

نعيم قاسم: سنكون دائماً في الميدان مؤثرين ومعطلين لمخططات اسرائيل
11:06

نعيم قاسم: سنكون دائماً في الميدان مؤثرين ومعطلين لمخططات اسرائيل

وجه نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، خلال وقفة تضامنية لنصرة غزة، بدعوة من مجمع أهل البيت، "التحية للشهداء جميعا على طريق القدس، فهم يعبدون طريق العزة والتحرير والنصر"، وقال: "الشعب الفلسطيني أسطوري في شجاعته ومقاومته وصموده، هذا الشعب لا يمكن أن يهزم. طوفان الأقصى بداية الهاوية للكيان وستكشف الأيام أن الطوفان حفر عميقا في الوجدان الإسرائيلي خذلانا وخوفا وتمزقا داخليا".

11:06

نعيم قاسم: سنكون دائماً في الميدان مؤثرين ومعطلين لمخططات اسرائيل

وجه نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، خلال وقفة تضامنية لنصرة غزة، بدعوة من مجمع أهل البيت، "التحية للشهداء جميعا على طريق القدس، فهم يعبدون طريق العزة والتحرير والنصر"، وقال: "الشعب الفلسطيني أسطوري في شجاعته ومقاومته وصموده، هذا الشعب لا يمكن أن يهزم. طوفان الأقصى بداية الهاوية للكيان وستكشف الأيام أن الطوفان حفر عميقا في الوجدان الإسرائيلي خذلانا وخوفا وتمزقا داخليا".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023