وزير الحرب الإسرائيلي : لا نيّة للدخول في حرب مع حزب الله​ إلا في هذه الحالة... والعواقب ستكون وخيمة

وشدّد، في مؤتمر صحافي، على "أنّنا مصمّمون على الانتصار في غزة، وإن طالت الحرب لسنة"، معلنًا "أنّنا خضنا اليوم معارك ضارية وصعبة في غزة، وقمنا بتوسيع توغّلنا البرّي".

في حين أشار غالانت إلى أنّ "حركة "حماس" تتلقّى ضربات قويّة منّا، وسنصل إلى السنوار وسنقضي عليه".

كما لفت غالانت إلى أنّه "لن تكون هناك "حماس" في غزة بنهاية هذه الحرب، واتّفقنا مع الولايات المتحدة الأميركية على ذلك"، مبيّنًا "أنّني أنسّق مع وزير الدّفاع الأميركي في شتّى المجالات المتعلّقة بالحرب". وأعلن "أنّنا لن نسمح بدخول الوقود إلى قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّ "لدينا اتفاق سلام مع مصر، وهي تنسّق ما هو مطلوب لمنع وصول الإرهاب إليها".