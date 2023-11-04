أوكرانيا غاضبة... تسريب إسرائيلي يستهدف "أمن" زيلنسكي

ونشرت القناة 12 الإسرائيلية تسريبا قالت فيه إنه من المتوقع أن يزور زيلنسكي إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

وأضاف المسؤول أن "تسريب معلومات عن زيارة محتملة للرئيس يضر بالعلاقات بين البلدين ويضر بالثقة بين أصحاب القرار، الدولتان في حالة حرب، وفي أوكرانيا الوضع أكثر صعوبة، لذا فإن القضايا الأمنية مهمة ويجب أن تكون قبل كل شيء، وهذا التسريب يضر بأمن الرئيس وموظفيه".

في حين رفضت إسرائيل طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، منتصف أكتوبر الفائت، زيارتها للتعبير عن تضامنه معها في حربها على قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث العامة "كان 11" أن إسرائيل أبلغت زيلينسكي أن "هذا ليس الوقت المناسب".

كما أعرب زيلينسكي في وقت سابق عن خشيته من أن تؤدي الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس إلى "حرف أنظار" المجتمع الدولي عن "الغزو الروسي" لبلاده، متّهما موسكو بتوفير دعم للحركة الفلسطينية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "فرانس 2" الفرنسية "نحن واثقون من أن روسيا توفّر دعما، بطريقة أو بأخرى، للعمليات التي تقوم بها حماس".

وأشار الى أن أجهزة الاستخبارات الأوكرانية لديها "معلومات" في هذا الشأن، مضيفا "الأزمة الراهنة تظهر أن روسيا تبحث عن القيام بعمليات لزعزعة الاستقرار في كل أنحاء العالم".