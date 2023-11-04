الغضب في أوروبا مستمر... ومدينة واشنطن تلتحق بحافلة التظاهرات المطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

وأظهرت لقطات تلفزيونية في لندن حشودا كبيرة من المحتجين في ميدانين هما أوكسفورد وبيكاديللي قبل أن تسير نحو ميدان "ترافالغار" وتتجمع فيه.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "الحرية لفلسطين" وهتفوا "أوقفوا إطلاق النار الآن" و"بالآلاف وبالملايين كلنا فلسطينيون".

وقالت شرطة العاصمة لندن إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص. وفي منشور على منصة إكس، ذكرت الشرطة أنها قبضت على شخص لرفعه لافتة قد تمثل تحريضا على الكراهية، وهو ما يتعارض مع تشريعات مواجهة الإرهاب.

كما تشهد العاصمة الأميركية واشنطن على مظاهرات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.