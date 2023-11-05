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عربي و دولي

القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي في غزة يخلف 51 شهيداً

2023-11-05 | 01:36
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القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي في غزة يخلف 51 شهيداً
القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي في غزة يخلف 51 شهيداً

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن 51 شخصا، غالبيتهم من النساء والأطفال، قد استشهدوا فيما أصيب العشرات في قصف إسرائيلي على منازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن عددا كبيرا من الأشخاص لقوا حتفهم نتيجة "مجزرة المغازي" دون إعطاء رقم محدد.

كما أشار إلى انه يوجد أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ. وأكد القدرة أن غالبية القتلى والمصابين من الأطفال والنساء.

وكان قد قال في وقت سابق إن القوات الإسرائيلية "تقتل طفلا وتصيب طفلين كل 10 دقائق" خلال هجومها المستمر على القطاع.

 يذكر أن مخيم المغازي يقع في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 9488 فلسطينيا لقوا حتفهم منذ بداية القصف الإسرائيلي.

القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي في غزة يخلف 51 شهيداً

عربي و دولي

غزة

مخيم المغازي

الجيش الإسرائيلي

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