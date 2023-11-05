القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي في غزة يخلف 51 شهيداً

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن عددا كبيرا من الأشخاص لقوا حتفهم نتيجة "مجزرة المغازي" دون إعطاء رقم محدد.

كما أشار إلى انه يوجد أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة على الأرض في قسم الطوارئ. وأكد القدرة أن غالبية القتلى والمصابين من الأطفال والنساء.

وكان قد قال في وقت سابق إن القوات الإسرائيلية "تقتل طفلا وتصيب طفلين كل 10 دقائق" خلال هجومها المستمر على القطاع.

يذكر أن مخيم المغازي يقع في محافظة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقال مسؤولو الصحة في غزة إن أكثر من 9488 فلسطينيا لقوا حتفهم منذ بداية القصف الإسرائيلي.