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عربي و دولي

أوباما إلى الواجهة... "الجميع متواطئ" هذا ما قاله عن الأحداث الأخيرة!

2023-11-05 | 02:22
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أوباما إلى الواجهة... &quot;الجميع متواطئ&quot; هذا ما قاله عن الأحداث الأخيرة!
أوباما إلى الواجهة... "الجميع متواطئ" هذا ما قاله عن الأحداث الأخيرة!

اعتبر الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، أن "الجميع متواطئ إلى حد ما" في الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس منذ نحو شهر.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن أوباما، تحليلا معقدا للصراع بين إسرائيل وحماس، إذ اعتبر أن الآلاف من مساعديه السابقين جميعا "متواطئون إلى حد ما" في إراقة الدماء الحالية.

وخلال مقابلة مع موظفيه السابقين في شيكاغو، الجمعة، قال أوباما: "أنظر إلى ما يحدث وأفكر مرة أخرى، ما الذي كان يمكنني فعله خلال فترة رئاستي نحو هذا الأمر؟ لكن هناك جزءا مني ما يزال يقول: حسنا، هل كان هناك شيء آخر كان بإمكاني فعله؟".

وحث الرئيس الأميركي الأسبق مساعديه على "فهم الحقيقة كاملة".

كما تابع: "الصحيح كذلك أن هناك تاريخا للشعب اليهودي قد يطاله النسيان ما لم يخبرك أجدادك أو أجداد أجدادك، أو عمك أو عمتك بقصص عن جنون معاداة السامية. والصحيح أيضا أن هناك أشخاصا يموتون الآن، ولا علاقة لهم بما فعلته حماس".

وسبق لأوباما أن انتقد، قبل أيام، قرار إسرائيل قطع الإمدادات عن قطاع غزة المحاصر، في خضم الحرب التي تشنها على حركة حماس، محذرا من التداعيات الخطيرة التي ينطوي عليها هذا القرار.

فيما أوضح: "قرار الحكومة الإسرائيلية بقطع الغذاء والماء والكهرباء لا يهدد فقط بتفاقم الأزمة الإنسانية، فمن الممكن أن يؤدي أيضا إلى تصلب التوجهات الفلسطينية لأجيال".

أوباما إلى الواجهة... "الجميع متواطئ" هذا ما قاله عن الأحداث الأخيرة!

عربي و دولي

أوباما

أميركا

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