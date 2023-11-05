وزير إسرائيلي : القنبلة النووية أحد خياراتنا... ونتانياهو يعلّق

وجاءت تصريحات الوزير خلال حديث لإذاعة "كول براما" الإسرائيلية، ذلك أن إلياهو سئل عما إذا كان يجب إلقاء قنبلة نووية على كل غزة، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

وبخصوص إدخال المساعدات إلى غزة، قال إلياهو: "لم نكن لندخل مساعدات إنسانية لـ(النازيين). لا يوجد شيء اسمه غير متورطين في غزة".

وتواصل الحكومة العدو منع إدخال إمدادات الكهرباء والماء والوقود إلى قطاع غزة منذ تشرين الأول الماضي.

كما تابع عميحاي إلياهو : "هناك خيار آخر وهو فحص ما يمكن أن يردع سكان غزة، وما الذي يخيفهم. يجب أن تفهموا أنهم لا يخافون من الموت، بل يرسلون أطفالهم للموت"، على حد زعمه، قبل أن يضيف أن "القيام بقتلهم (أي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي) ليس كافيا".

وسرعان ما علق نتانياهو على كلام إلياهو قائلاً : تصريحات الوزير عميحاي إلياهو بإلقاء قنبلة ذرية على غزة منفصلة عن الواقع.