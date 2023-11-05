كتائب "حزب الله" العراقي: نحذر من زيارة بلينكن إلى بغداد وسنقابلها بتصعيد غير مسبوق

وإعتبر المسؤول الأمني في كتائب "حزب الله" العراقي، المعروف بإسم "أبو علي العسكري"، في بيان له عبر "تلغرام"، أن "زيارة بلينكن غير مرحب بها".وأكد أنه في حال زيارة بلينكن "فسنقابل ذلك بتصعيد غير مسبوق".وأضاف العسكري في بيانه أن "غلق السفارة الأميركية في العراق، ومنع حاملي الجنسية الأمريكية من دخول العراق سنصل إليه بطريقتنا الخاصة غير السلمية، لأن التعامل السلمي مع القتلة، جبن وتخاذل".وتابع أن "فتح ملف إخراج القوات الأجنبية بهذا التوقيت هو ذر للرماد في العيون، ومحاولة لتكبيل أيادي المقاومة، وصرف لنظر الرأي العام الداخلي عن قضية غزة، والحال إن إخراج هذه القوات من البلاد أمر حاصل لا محال".كما أشار المسؤول الأمني في كتائب "حزب الله" العراقي، إلى أنه "في خضم جرائم العدو الصهيو - أميركي بحق أطفال غزة ونسائها، بدعم من دول الغرب وأتباعهم في المنطقة، تتكشف للعالم بوضوح عدم آدمية هؤلاء، وتورطهم في ارتكاب المجازر الوحشية في فلسطين".وواصل أنه "بعد التصعيد العسكري للمقاومة الإسلامية في العراق، هذا الأسبوع، فإنها ستعمل على غلق المصالح الأميركية في العراق، وتعطيلها في المنطقة، وهذا ما ستصل إليه في الأسابيع المقبلة، إذا ما استمر العدوان".