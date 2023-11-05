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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: بحثنا إستمرار الجهود لإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
2023-11-05 | 04:20
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رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري: بحثنا إستمرار الجهود لإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
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