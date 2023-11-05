الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
27
o
كسروان
27
o
الشمال
28
o
الجنوب
26
o
البقاع
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
03:44
أطباء يعثرون على إبرة في دماغ امرأة منذ 80 عاماً
02:56
بالفيديو - أطفال مدينة طنجة في المغرب يتظاهرون دعماً ونصرة لأطفال غزة
01:55
كتائب القسام تعلن استهداف قوات الاحتلال المتوغلة شرق جحر الديك بقذائف الهاون
01:24
رفع صورة لـ أبو عبيدة على جسر في العاصمة التركية أنقرة
06:47
"غروك".. أول برنامج للذكاء الإصطناعي من إيلون ماسك
عربي و دولي
إذاعة جيش العدو : قواتنا أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية
2023-11-05 | 03:39
A-
A+
إذاعة جيش العدو : قواتنا أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية
مقالات ذات صلة
جيش الإحتلال: إستهدفنا بطائرة مسيرة خلية تابعة لحزب الله على الحدود مع لبنان
حزب الله ينشر معلومات عن خسائر جيش العدو جراء عملياته عند الحدود اللبنانية الفلسطينية .. "تدمير 9 دبابات وإسقاط مسيرة"
جيش العدو: طائرة مسيرة استهدفت خلية لحزب الله حاولت إطلاق صواريخ من مزارع شبعا
إذاعة جيش العدو : قواتنا أسقطت طائرة مسيرة تابعة لحزب الله على الحدود اللبنانية
عربي و دولي
العدو
قواتنا
أسقطت
طائرة
مسيرة
تابعة
الحدود
اللبنانية
العودة الى الأعلى
كتائب القسام: دمّرنا دبابتين صهيونيتين متوغلتين جنوب غرب تل الهوا بقذيفتي "الياسين 105"
نتنياهو يعلق مشاركة الوزير إلياهو في اجتماعات حكومة العدو بعد دعوته لإلقاء قنبلة نووية على غزة
اقرأ ايضا في عربي و دولي
04:30
الجزيرة: استشهاد الصحفي محمد الجاجة وعدد من أفراد أسرته في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزله بحي النصر في غزة
04:30
الجزيرة: استشهاد الصحفي محمد الجاجة وعدد من أفراد أسرته في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزله بحي النصر في غزة
04:16
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل : القوى المتطرفة في إسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية
04:16
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل : القوى المتطرفة في إسرائيل تريد إنهاء الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية
04:13
إذاعة جيش العدو : فشل إطلاق صاروخ من القبة الحديدية وسقوطه في ريشون لتسيون ليلة أمس
04:13
إذاعة جيش العدو : فشل إطلاق صاروخ من القبة الحديدية وسقوطه في ريشون لتسيون ليلة أمس
يحدث الآن
محليات
04:54
النائب رازي الحاج لـ #الجديد : في لبنان لا دولة تملك قرار السلم والحرب ولا دولة تطبق قرار سيادتها على اراضيها وبالتالي حماية المدنيين واهلنا في الجنوب يبدأ بتطبيق القرار 1701
محليات
04:48
النائب رازي الحاج لـ #الجديد : كل تعاطفنا ومشاعرنا الصادقة للشهداء المدنيين الذين يسقطون في الجنوب الذين لا ذنب لهم وليس هم ولا حكومتهم من قرروا ان يفتتحوا جبهة او حرب وهم شهداء وضحايا ابرياء
محليات
04:45
آخر التطورات والمستجدات الميدانية في جنوب لبنان.. لمتابعة البث المباشر:
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2023-11-05
تفاصيل جديدة عن وضع فادي ابراهيم الصحي ونقابة الممثلين تحسم الأمر
04:45
آخر التطورات والمستجدات الميدانية في جنوب لبنان.. لمتابعة البث المباشر:
2023-10-10
وزير التربية عباس الحلبي يعلن إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يوم غد في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية
05:15
بالصور - مراسل الجديد: حزب الله يسقط مسيّرة معادية بصاروخ أرض - جو.. وهذه مواقع سقوط حطامها
15:58
بالفيديو - سقوط صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية على تل أبيب
2023-10-20
آخر التطورات والمستجدات الميدانية عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة ... لمتابعة البث المباشر من الناقورة :
بالفيديو
بالفيديو
04:45
آخر التطورات والمستجدات الميدانية في جنوب لبنان.. لمتابعة البث المباشر:
14:55
النائب حسن فضل الله : نحن امام جريمة خطرة ضد المدنيين والعدو سيدفع ثمن ذلك
14:43
مقدمة برنامج " وهلق شو"
12:57
مقدمة النشرة المسائية 05-11-2023
12:50
نشرة الطقس المسائية 05-11-2023
11:14
سامر كبارة : أميركا تشتري الوقت مع "إسرائيل".. ونقطة قوة لبنان تكمن في هذه الأولوية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
12:48
حزب الله: قصفنا مستعمرة كريات شمونة بعدد من صواريخ غراد رداً على جريمة عيناتا ولن تتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين
محليات
12:48
حزب الله: قصفنا مستعمرة كريات شمونة بعدد من صواريخ غراد رداً على جريمة عيناتا ولن تتسامح أبداً بالمسّ والاعتداء على المدنيين
فن
09:54
أول تعليق من صادق الصباح على قرار نادين نسيب نجيم الاعتزال
فن
09:54
أول تعليق من صادق الصباح على قرار نادين نسيب نجيم الاعتزال
مقدمة النشرة المسائية
12:57
مقدمة النشرة المسائية 05-11-2023
مقدمة النشرة المسائية
12:57
مقدمة النشرة المسائية 05-11-2023
محليات
05:15
بالصور - مراسل الجديد: حزب الله يسقط مسيّرة معادية بصاروخ أرض - جو.. وهذه مواقع سقوط حطامها
محليات
05:15
بالصور - مراسل الجديد: حزب الله يسقط مسيّرة معادية بصاروخ أرض - جو.. وهذه مواقع سقوط حطامها
منوعات
15:58
بالفيديو - سقوط صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية على تل أبيب
منوعات
15:58
بالفيديو - سقوط صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية على تل أبيب
محليات
12:35
ميقاتي عن المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في عيناثا: لن تمر مرور الكرام
محليات
12:35
ميقاتي عن المجزرة التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في عيناثا: لن تمر مرور الكرام
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023