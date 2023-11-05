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وزير الاتصالات جوني القرم لـ #وهلق_شو: منذ سنة أطلقنا المزايدة الأولى للبريد ولم يتقدم احد وفي المزايدة الثانية رفضت هيئة الشراء العام دفتر الشروط وفي المزايدة الثالث الهيئة سجلت نفس الملاحظات
وزير الاتصالات جوني القرم لـ #وهلق_شو: منذ سنة أطلقنا المزايدة الأولى للبريد ولم يتقدم احد وفي المزايدة الثانية رفضت هيئة الشراء العام دفتر الشروط وفي المزايدة الثالث الهيئة سجلت نفس الملاحظات
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: مدير CIA وصل إلى إسرائيل لإجراء مباحثات ضمن جولة تشمل دول عدة بالمنطقة
نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين: مدير CIA وصل إلى إسرائيل لإجراء مباحثات ضمن جولة تشمل دول عدة بالمنطقة
فارس سعيد لـ #وهلق_شو: اللبنانيون يعرفون ان من يوزع السلطات والكراسي في لبنان هو حزب الله
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الوزير بوحبيب: باشرنا تحضير شكوى جديدة عاجلة لمجلس الامن الدولي سنقدمها غدا" ردا" على جريمة اسرائيل في عيناتا بحق الاطفال الثلاثة والعائلة البريئة
2023-11-05 | 13:03
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الوزير بوحبيب: باشرنا تحضير شكوى جديدة عاجلة لمجلس الامن الدولي سنقدمها غدا" ردا" على جريمة اسرائيل في عيناتا بحق الاطفال الثلاثة والعائلة البريئة
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عربي و دولي
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