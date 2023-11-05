بلينكن: هناك خلاف بشأن التوصل لوقف كامل لإطلاق النار لكن الجميع يرحب بالهدنة الإنسانية

النائب رازي الحاج لـ #الجديد : كل تعاطفنا ومشاعرنا الصادقة للشهداء المدنيين الذين يسقطون في الجنوب الذين لا ذنب لهم وليس هم ولا حكومتهم من قرروا ان يفتتحوا جبهة او حرب وهم شهداء وضحايا ابرياء