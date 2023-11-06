ملك الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية عاجلة جواً للمستشفى الميداني الأردني في غزة

بحمد الله تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين pic.twitter.com/cvW0aX877K — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 5, 2023

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية نقلا عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله "قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظرا لتأخير إيصال المساعدات عبر معبر رفح".

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود الأردن بالوقوف بجانب "الأشقاء" في ظل الحرب على قطاع غزة. وأكد أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة السكان في القطاع.

وأعلن الأردن الأسبوع الماضي أنه استدعى سفيره لدى كيان الاحتلال وطلب من السفير الإسرائيلي البقاء خارج البلاد احتجاجا على العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة قائلا إن الهجمات تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية.