ملك الأردن يعلن إنزال مساعدات طبية عاجلة جواً للمستشفى الميداني الأردني في غزة

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية نقلا عن مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله "قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي بإنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة والذي أوشكت إمداداته على النفاد نظرا لتأخير إيصال المساعدات عبر معبر رفح".
وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتي استمرارا لجهود الأردن بالوقوف بجانب "الأشقاء" في ظل الحرب على قطاع غزة. وأكد أن المستشفى مستمر في عمله رغم ما يعانيه من نقص حاد في الإمدادات ويقوم بدوره الإنساني للتخفيف من معاناة السكان في القطاع.
وأعلن الأردن الأسبوع الماضي أنه استدعى سفيره لدى كيان الاحتلال وطلب من السفير الإسرائيلي البقاء خارج البلاد احتجاجا على العدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة قائلا إن الهجمات تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية.