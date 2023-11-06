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عربي و دولي

غواصة أوهايو الاميركية النووية تصل الى الشرق الاوسط ... تعرفوا عليها

2023-11-06 | 01:48
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غواصة أوهايو الاميركية النووية تصل الى الشرق الاوسط ... تعرفوا عليها
غواصة أوهايو الاميركية النووية تصل الى الشرق الاوسط ... تعرفوا عليها

أعلنت القيادة المركزية الأميركية مساء أمس، أن الغواصة النووية من طراز "أوهايو" وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية بالشرق الأوسط، وفق ما اشارت القيادة عبر منصة أكس وقد نشرت صورة للغواصة .

وتعتبر "أوهايو" من ضمن الغواصات الضخمة التي تستخدم للردع النووي، وهي قادرة على إطلاق الصواريخ البالستية وصواريخ كروز، وفق ما نقلت "العربية.نت "عن  وسائل إعلام أميركية.

كما تعد من أكبر غواصات الصواريخ الباليستية في العالم، إذ تستطيع كل غواصة أن تحمل 24 صاروخ ترايدنت النووي، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة التقليدية.

وقد صممت للعمليات السرية والقتال تحت الماء، ولديها القدرة على البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وكان تم بناء 18 غواصة من هذه الفئة بين عامي 1976 و1997، ولا يزال نحو 14 منها في الخدمة حاليًا.

إلى ذلك، يعتبر هذا النوع من الغواصات التابع للبحرية الأميركية بمثابة رادع نووي متنقل.

 
 
 
 
 
غواصة أوهايو الاميركية النووية تصل الى الشرق الاوسط ... تعرفوا عليها

عربي و دولي

اوهايو

غواصة

غزة

الشرق الاوسط

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