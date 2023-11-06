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عربي و دولي

الاحتلال يعتقل 50 فلسطينياً في الضفة بينهم عهد التميمي

2023-11-06 | 02:43
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الاحتلال يعتقل 50 فلسطينياً في الضفة بينهم عهد التميمي
الاحتلال يعتقل 50 فلسطينياً في الضفة بينهم عهد التميمي

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة طالت نحو 50 فلسطينياً بينهم كوادر في فصائل فلسطينية ونشطاء بينهم الناشطة والأسيرة المحررة عهد التميمي البالغة من العمر 22 عاماً من بيت عائلتها في بلدة النبي صالح شمالي رام الله.

وقالت ناريمان التميمي والدة عهد إن قوة عسكرية لقوات الاحتلال دهمت منزل التميمي واعتقلتها بعد تفتيش منزل العائلة وتخريبه ومصادرة الهواتف النقالة.

كما ذكر موقع "واينت" الإسرائيلي أنّ التميمي، التي أدينت سابقاً بمهاجمة ضابط وجندي في "الجيش" الإسرائيلي اعتقلت بسبب منشور كتبته منذ نحو أسبوع على حسابها بموقع "أنستغرام" هددت فيه المستوطنين في الضفة الغربية.

 وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلية عاثت خراباً في منزل التميمي قبيل اعتقالها.

وزعم  ناطق باسم جيش الاحتلال ان عهد التميمي اعتقلت للاشتباه "بتحريضها على العنف ونشاطات إرهابية في بلدة النبي صالح وأحيلت على قوات الأمن الإسرائيلية لمزيد من الاستجواب".

وكانت التميمي اعتقلت في 19 كانون الأول 2017، بعد انتشار مقطع فيديو تظهر فيه مع ابنة عمها نور التميمي، تقتربان من جنديين إسرائيليين، وتطلبان منهما مغادرة المكان، وتقومان بركلهما وصفعهما، في مشهد انتشر بشكل واسع عربياً، ووصلت أصداؤه إلى العالم أجمع.

الاحتلال يعتقل 50 فلسطينياً في الضفة بينهم عهد التميمي

عربي و دولي

الاحتلال

الضفة

عهد التميمي

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