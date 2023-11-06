الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

الكرملين: بوتين لم يعلن أنه سيترشح للفوز بولاية رئاسية جديدة

2023-11-06 | 05:21
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الكرملين: بوتين لم يعلن أنه سيترشح للفوز بولاية رئاسية جديدة
الكرملين: بوتين لم يعلن أنه سيترشح للفوز بولاية رئاسية جديدة

سارع الكرملين، اليوم الاثنين، إلى نفي عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشيح نفسه للفوز بولاية رئاسية جديدة.

فقد قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر إعلاناً أو تصريحات بشأن ترشحه لولاية رئاسية جديدة وإن الحملة لم تعلن ذلك بعد.
وأضاف لدى سؤاله عن تقرير حصري نشرته "رويترز" عن إتخاذه قرار الترشح "الرئيس لم يدل بأية تصريحات.. والحملة لم تعلن رسمياُ بعد".
وكانت "رويترز" نقلت في تقرير حصري لها عن مصادر أن الرئيس الروسي قرر الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024.
وأشارت "رويترز" إلى أن 6 مصادر قالت لها إن الرئيس الروسي، الذي بلغ من العمر 71 عاما في السابع من تشرين الأول، قرر خوض الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.
ووفقا لـ "رويترز"، فإن هذا الأمر يشكل خطوة ستبقي بوتين في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.
الكرملين: بوتين لم يعلن أنه سيترشح للفوز بولاية رئاسية جديدة

عربي و دولي

فلاديمير بوتين

الكرملين

روسيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فايننشال تايمز عن شركات "إسرائيلية": مئات الشركات مهددة بالإفلاس والحكومة لم تقدم الدعم الذي وعدت به
وزارة الصحة بغزة: قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مستشفى الطب النفسي الوحيد في القطاع ومستشفى العيون

اقرأ ايضا في عربي و دولي

فتح معبر رفح لمرور الأجانب وتحرك قافلة جرحى من غزة
08:20

فتح معبر رفح لمرور الأجانب وتحرك قافلة جرحى من غزة

أكد المتحدث باسم معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه "تقرر فتح معبر رفح لعبور الأجانب ومزدوجي الجنسية بعد تنسيق خروج الجرحى".

08:20

فتح معبر رفح لمرور الأجانب وتحرك قافلة جرحى من غزة

أكد المتحدث باسم معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه "تقرر فتح معبر رفح لعبور الأجانب ومزدوجي الجنسية بعد تنسيق خروج الجرحى".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023