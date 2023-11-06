الكرملين: بوتين لم يعلن أنه سيترشح للفوز بولاية رئاسية جديدة

سارع الكرملين، اليوم الاثنين، إلى نفي عزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترشيح نفسه للفوز بولاية رئاسية جديدة.

فقد قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر إعلاناً أو تصريحات بشأن ترشحه لولاية رئاسية جديدة وإن الحملة لم تعلن ذلك بعد.

وأضاف لدى سؤاله عن تقرير حصري نشرته "رويترز" عن إتخاذه قرار الترشح "الرئيس لم يدل بأية تصريحات.. والحملة لم تعلن رسمياُ بعد".

وكانت "رويترز" نقلت في تقرير حصري لها عن مصادر أن الرئيس الروسي قرر الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024.

وأشارت "رويترز" إلى أن 6 مصادر قالت لها إن الرئيس الروسي، الذي بلغ من العمر 71 عاما في السابع من تشرين الأول، قرر خوض الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.

ووفقا لـ "رويترز"، فإن هذا الأمر يشكل خطوة ستبقي بوتين في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.