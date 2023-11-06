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جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها من "إسرائيل"

2023-11-06 | 07:09
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جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها من &quot;إسرائيل&quot;
جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها من "إسرائيل"


أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، سحب جميع دبلوماسييها من الكيان الإسرائيلي، وسط الحرب المستمرة ‏في قطاع غزة.‏

وأكدت الوزيرة في حكومة جنوب أفريقيا، خومبودزو نتشافيني، هذه الخطوة الدبلوماسية، خلال مؤتمر صحفي، وفقا لإذاعة "جاكاراندا" الجنوب أفريقية.
وأشارت نتشافيني إلى أن حكومة جنوب أفريقيا قررت سحب جميع سفرائها من "إسرائيل" للتشاور.
وقالت: "يشعر مجلس الوزراء بخيبة أمل إزاء رفض الحكومة الإسرائيلية احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة دون عقاب، ولا تزال الممرات الإنسانية مغلقة بسبب الهجمات المستمرة على قطاع غزة من قبل الحكومة الإسرائيلية، مما يرفع عدد الضحايا إلى أكثر من 9500".
وتابعت: "كما أشرنا سابقاً، لا يمكن التسامح مع الإبادة الجماعية تحت مراقبة المجتمع الدولي، إن حدوث محرقة أخرى في تاريخ البشرية هو أمر غير مقبول".
وأكدت الوزيرة خومبودزو نتشافيني، أن الحكومة كانت قلقة أيضا بشأن سلوك سفير "إٍسرائيل" لدى جنوب أفريقيا، إلياف بيلوتسيركوفسكي، وأصدرت تعليماتها منذ ذلك الحين إلى وزارة العلاقات الدولية والتعاون باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأوضحت: "لاحظ مجلس الوزراء أيضا استمرار التصريحات المهينة للسفير الإسرائيلي لدى جنوب أفريقيا، بشأن أولئك الذين يعارضون الفظائع والإبادة الجماعية، التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من إدانة سفراء إسرائيل السابقين لدى جنوب أفريقيا، الذين كانوا واضحين أن تصرف الحكومة الإسرائيلية هو تكرار للفصل العنصري ولا يختلف عن فعل الفصل العنصري".
وتابعت نتشافيني أن "منصب السفير الإسرائيلي في جنوب أفريقيا أصبح بعيد المنال للغاية، وأصدرت تعليمات إلى قسم العلاقات الدولية والتعاون في البلاد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القنوات والبروتوكولات الدبلوماسية، للتعامل مع سلوك السفير الإسرائيلي في جنوب أفريقيا، وهذه إشارة جدية من حكومتنا".
 
جنوب أفريقيا تستدعي جميع دبلوماسييها من "إسرائيل"

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