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حزب الله ينعي الشهيد محمد ملحم يوسف من بلدة حام في البقاع
حزب الله ينعي الشهيد محمد ملحم يوسف من بلدة حام في البقاع
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2023-11-06 | 07:44
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وزير خارجية إيران: واشنطن أبلغتنا قبل 3 أيام أنها تسعى لوقف إطلاق نار بغزة لكنها عملیاً تدعم الإبادة الجماعية
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وزير خارجية إيران: واشنطن أبلغتنا قبل 3 أيام أنها تسعى لوقف إطلاق نار بغزة لكنها عملیاً تدعم الإبادة الجماعية
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