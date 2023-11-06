الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

عربي و دولي

كوبا تسعى لتعزيز علاقاتها الإقتصادية مع الصين

2023-11-06 | 07:50
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كوبا تسعى لتعزيز علاقاتها الإقتصادية مع الصين
كوبا تسعى لتعزيز علاقاتها الإقتصادية مع الصين

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أن الرئيس الصيني، شي جينبينغ، إجتمع مع رئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو، في قاعة الشعب الكبرى في بكين الاثنين.

جاء اللقاء غداة توقيع رئيس الوزراء الكوبي، ونائب الرئيس الصيني، اتفاقيات تعاون في معرض تجاري.
ويزور ماريرو الصين، بينما يقترب الاقتصاد الكوبي، الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الغذاء والوقود ومستلزمات أخرى، من الانهيار في أعقاب انخفاض يزيد على 50 بالمئة من عائدات التصدير التي تحتاجها كوبا لشراء الواردات.
وكان ماريرو من بين ست شخصيات أجنبية بارزة حضرت افتتاح معرض الصين الدولي للاستيراد أمس الأحد في شنغهاي، وهو معرض تجاري يستمر لمدة أسبوع، حيث تعقد الدول والشركات في كثير من الأحيان، صفقات تؤدي إلى شراء ثاني أكبر اقتصاد في العالم المزيد من السلع منها.
وعقب اجتماع بين رئيس وزراء كوبا ورئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ على هامش المعرض، وقع الجانبان عدة اتفاقيات تعاون غير محددة، بحسب ملخص للاجتماع نشرته وسائل إعلام رسمية.
 
كوبا تسعى لتعزيز علاقاتها الإقتصادية مع الصين

عربي و دولي

كوبا

الصين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزارة الصحة في غزة: 10022 شهيداً منذ بدء العدوان
المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة: الإحتلال إستهدف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال

اقرأ ايضا في عربي و دولي

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023