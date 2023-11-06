فتح معبر رفح لمرور الأجانب وتحرك قافلة جرحى من غزة

أكد المتحدث باسم معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه "تقرر فتح معبر رفح لعبور الأجانب ومزدوجي الجنسية بعد تنسيق خروج الجرحى".

وقال بيان رسمي إن "الهيئة العامة للمعابر والحدود قررت فتح المعبر يوم الاثنين للأجانب والمصريين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات الأخيرة منذ 1 تشرين الثاني، فيما لن يتم السماح بالسفر لمن لم يرد إسمه في الكشوف حسب ما وردنا من الجانب المصري".

من جانبه، كشف مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "سيارات إسعاف تحركت من المستشفى، ظهر الاثنين، صوب معبر رفح وتنقل جرحى ومرضى لعلاجهم بالمستشفيات المصرية".

وأوضح أبو سلمية "أن هذه الخطوة جاءت بعد التنسيق مع الصليب الأحمر، حيث أن سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى تتبع الصليب لمنع استهدافها من جانب إسرائيل كما حدث سابقا".

ونوه إلى أن "القافلة تحمل 7 حالات، بينهم 5 جرحى، وطفلان مريضان أورام".

