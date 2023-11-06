الحوثيون : استهدفنا بدفعة من الطائرات المسيرة قواعد ومطارات في اسرائيل

اعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثييين، بانها أطلقت دفعة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف مختلفة وحساسة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، وكان من نتائج العملية توقف الحركة في القواعد والمطارات المستهدفة ولعدة ساعات".



