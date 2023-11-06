زيلينسكي أعلن تدمير سفينة روسية كبيرة في البحر الأسود

ولفت زيلينسكي، في مداخلته اليومية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الى أنني "أوجه الشكر الى جميع من ساهموا في تدمير السفينة الروسية في حوض بناء السفن في كيرتش".

ومنذ يومين، نفى زيلينسكي تعرّضه لضغوط من الدّول الغربيّة، لبدء مفاوضات مع روسيا، في حين تفيد تقارير بأنّ مسؤولين أميركيّين وأوروبيّين تباحثوا في ما قد تفضي إليه هذه المحادثات. وأكّد أنّ "لا أحد من شركائنا يضغط علينا للجلوس إلى طاولة مفاوضات مع روسيا، وتقديم تنازل لها".

كما ركّز على أنّ "الحرب في الشرق الأوسط، هذا النّزاع بين إسرائيل وحركة "حماس"، يصرف الانتباه عن أوكرانيا لقد تعرّضنا من قبل لمواقف صعبة للغاية عندما لم يكن هناك أي تركيز تقريبًا على أوكرانيا، وأنا واثق تمامًا من أنّنا سنواجه هذا التحدّي".