ترامب يرفض دعوة زيلينسكي لزيارة أوكرانيا والاستماع لشرح من 24 دقيقة

رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لزيارة أوكرانيا، بحسب وكالة "تاس".

وأَضاف: "أحترم الرئيس زيلينسكي، لكنني أعتقد أن الوقت حاليا غير مناسب لزيارة أوكرانيا، تتعامل معه في الوقت الراهن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ولا أريد إثارة نزاع للمصالح".



وقال زيلينسكي سابقا، إنه دعا ترامب لزيارة أوكرانيا، مضيفا أنه سيفسر له خلال 24 دقيقة أنه ليس بإمكان ترامب تحقيق التسوية السلمية في أوكرانيا خلال يوم واحد.