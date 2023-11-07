الدفاع الروسية: إحباط هجوم بـ 17 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق القرم والبحر الأسود

أفادت وزارة الدفاع الروسية عن إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بـ 17 طائرة مسيرة، حيث تم تدمير 9 طائرات والسيطرة على 8 فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم، كما افادت وكالة "نوفوستي" .

وقالت: "تم صباح7 تشرين الثاني الحالي إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام 17 طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية. دمرت أنظمة الدفاع الجوي 9 مسيرات أوكرانية واعترضت 8 مسيرات أخرى فوق البحر الأسود وأراضي جمهورية القرم".



وكان حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجايف قال :"إن قوات الدفاع الجوي أسقطت 5 مسيرات فوق البحر بالقرب من المدينة".



وكتب عبر صفحته على "تلغرام": "أنظمة الدفاع الجوي في سيفاستوبول تعمل. ووفق المعلومات الأولية تم إسقاط 5 مسيرات. وتعمل كل الخدمات بشكل عادي".



وأوضح أن "شظايا إحدى المسيّرات سقطت على سقف منزل خاص، ما أسفر عن اندلاع حريق صغير"، مؤكدا أن "فرق الإطفاء تعمل على إخماده".