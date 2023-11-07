عبد اللهيان: الأميركيون يديرون لعبة الوقت في الحرب ضد غزة

كتب وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان على منصة "إكس": "هناك رسالة قد وصلت، إن الولايات المتحدة تسعى لهدنة موقتة، منذ الأسبوع الماضي، الأميركيون يكذبون ويديرون لعبة الوقت في الحرب ضد غزة والضفة، أوقفوا النفاق والإبادة الجماعية ضد غزة، أكثر من 120 دولة دعت إلى إنهاء الحرب، كما ينزل الملايين من مختلف مدن العالم بما فيها واشنطن إلى الشوارع دعما لفلسطين وإدانة جرائم الحرب، لكن البيت الأبيض يفضل البقاء شريكا ومرافقا للنظام الإسرائيلي المنهار على حساب مواجهة الرأي العام من العالم".