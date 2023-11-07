الأمين العام للأمم المتحدة يتعرّض لـهـــ جوم: يُعاني من تعفّن أخلاقي

هاجم المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، أمينها العام أنطونيو غوتيريش، بعد انتقاده للقــــ صف الإسرائيلي للقطاع، معتبرا أنه فقد بوصلته الأخلاقية.



وقال إردان في منشور على منصة إكس "لقد مر أكثر من 30 يوما منذ أن تم ذبــ ح أطفال جنوب إسرائيل عمدا على يد حماس، لكنك يا غوتيريش لم تقل شيئا عن مــــ قبرة الأطفال التي حدثت في جنوب إسرائيل"، دون أن يقدم أي أدلة على مزاعمه.



وتابع "لقد فقدت بوصلتك الأخلاقية، ولا يمكنك أن تظل أمينا عاما، ولو لدقيقة أخرى".



وأشار إلى أن أي ممثل للأمم المتحدة، يعقد مقارنة زائفة وغير أخلاقية، يثبت أنه يعاني من "تعفن أخلاقي" على حد تعبيره.