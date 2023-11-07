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عربي و دولي

روسيا: تصريح وزير التراث يثير أسئلة عن سلاح "إسرائيل" النووي

2023-11-07 | 04:19
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روسيا: تصريح وزير التراث يثير أسئلة عن سلاح &quot;إسرائيل&quot; النووي
روسيا: تصريح وزير التراث يثير أسئلة عن سلاح "إسرائيل" النووي

قالت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، إن "تهديد وزير التراث الإسرائيلي بضرب قطاع غزة المحاصر والفقير بقنبلة نووية يثير أسئلة بشأن السلاح النووي الإسرائيلي".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية تصريحات للمتحدثة بإسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قالت فيها، إن "تصريح وزير التراث الإسرائيلي المتطرف، عميحاي إلياهو، يثير عددا كبيرا من الأسئلة".
وأضافت أن السؤال الأول "هو ما إذا كانت إسرائيل تملك أسلحة نووية بالفعل".
وقالت:" اتضح أننا نستمع إلى بيان رسمي (كلام الوزير) حول وجود أسلحة نووية (في إسرائيل)".
وأضافت أن السؤال الثاني هو: "أين الجميع؟ أين المنظمات الدولية؟ أين الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ أين المفتشون؟"
واعتبرت الدبلوماسية الروسية أن "تصريح الوزير الإسرائيلي يسلط الضوء على سبب رفضه بلاده لوجود شرق أوسط خال من الأسلحة النووية".
ولم تنس زاخاروفا توجيه الإتهامات إلى الولايات المتحدة، التي قالت إنها تساهم "بل طريقة ممكنة في وجود هذه الأسلحة في إسرائيل وقدمت لها الدعم الكامل في هذا الشأن".
روسيا: تصريح وزير التراث يثير أسئلة عن سلاح "إسرائيل" النووي

عربي و دولي

روسيا

إسرائيل

السلاح النووي

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