بالفيديو - كتائب #القسام: قصفنا تحشدات العدو المتوغلة في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل pic.twitter.com/rfGTKCdkcv
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) November 7, 2023
بالفيديو - كتائب #القسام: قصفنا تحشدات العدو المتوغلة في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل pic.twitter.com/rfGTKCdkcv
أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، أن 3 طائرات مسيرة هاجمت قاعدة "حرير" العسكرية للتحالف الدولي في أربيل.
بلومبيرغ عن مسؤولين أميركيين: وصول الغواصة الهجومية يو إس إس فلوريدا التي تعمل بالطاقة النووية إلى منطقة الخليج
قال المتحدث بإسم وزارة الصحة بغزة لقناة "الجزيرة" إن "حياة نحو 70 طفلاً بمستشفى الرنتيسي في خطر بعد تهديد إسرائيل بقصفه".