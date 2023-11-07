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المتحدث بإسم جيش الإحتلال: عقب دوي صفارات الإنذار شمالي الجولان تم رصد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان
2023-11-07 | 09:57
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المتحدث بإسم جيش الإحتلال: عقب دوي صفارات الإنذار شمالي الجولان تم رصد إطلاق 20 صاروخاً من لبنان
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