واشنطن: غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك ولا ندعم اعادة احتلالها

قالت وزارة الخارجية الأميركية إن غزة أرض فلسطينية وستبقى كذلك ونحن لا ندعم إعادة احتلالها، مضيفة "لا ندعم أي إعادة توطين بشكل قسري للفلسطينيين خارج غزة، وهذا ليس أمرا مطروحا على الطاولة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيدانت باتيل للصحافيين "في شكل عام، لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا اسرائيل تؤيد ذلك".

وأضاف "وجهة نظرنا هي أن على الفلسطينيين أن يكونوا في مقدم هذه القرارات، وغزة هي أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".

وشدد باتيل على أن الأمور "لن تعود الى الوضع الذي كان قائما في السادس من تشرين الأول/أكتوبر".

وأوضح "يجب أن تكون إسرائيل والمنطقة آمنتين، وغزة لا يجب ولا يمكن أن تكون قاعدة تنطلق منها هجمات إرهابية ضد سكان إسرائيل أو غيرهم".