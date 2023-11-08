السعودية: سنستضيف قمتين عربية وإسلامية لبحث الصراع في غزة

أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في منتدى بلومبرغ للاقتصاد الجديد في سنغافورة اليوم أن المملكة ستستضيف قمتين للدول العربية والإسلامية خلال الأيام المقبلة لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب وكالة "رويترز".وقال :"سنرى هذا الأسبوع وفي الأيام القليلة المقبلة السعودية تعقد قمة عربية طارئة في الرياض ، خلال أيام قليلة ستشهدون عقد السعودية قمة إسلامية".‭‭‭ ‬‬‬وأفاد موقع "اعتماد أونلاين" الإخباري بأن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيتوجه إلى السعودية الأحد لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي"، وهي أول زيارة لرئيس إيراني منذ اتفاق آذار.